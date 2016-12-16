Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç’ın Işıklar Mahallesi ile Akhisar’ın Yaykın mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolda asfalt öncesi temel çalışmasına başladı. Devam eden çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İl genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde kentin birçok noktasına çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminin ağır şartları gelmeden hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soğuk hava bize engel değil. Bu kapsamda da Kırkağaç ile Akhisar’ı birbirine bağlayan Işıklar ve Yaykın Mahallelerinin yolunda temel çalışmasına başladık. Hayırlı olsun” dedi.