Diğer
Kategoriler

Kırkağaç’ta 3 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kırkağaçta 3 araç birbirine girdi: 9 yaralı

04 Nisan 2018 22:16

Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Soma yönüne giden Mehmet Ş’nin (20) kullandığı 45 VY 913 plakalı otomobil, Kırkağaç'ta çam piknik alanı yakınlarına kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere daha sonra yolun solundaki bariyerlere çarptı. Savrulan ve ters istikametine dönen araç, aynı yönden gelen Cüneyt Y’nin(18) kullandığı 45 ZB 2876 plakalı transitle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan bu iki araca yine aynı yönden gelen ve içerisinde öğrencilerin bulunduğu Sami B’nin (46) idaresindeki 45 J 5586 plakalı okul taşıtı olarak hizmet veren midibüs çarptı. 

Kazada 45 VJ 913 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Ş. (20) ve yolcu Buket D. (20) ile 45 ZB 2876 plakalı transitte bulunan sürücü Cüneyt Y. (18)., Birol E. (31), Tayfun M. (19), Erdinç Ş. (17), İbrahim Hilmi M. (32), Ersin B. (37) ve Cemil Y. (19) yaralandı. Okul taşıtı sürücüsü Sami B.(46) ve araçta bulunan öğrenciler ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol çekicinin araçları çekmesiyle trafiğe tekrar açıldı. 

Öte yandan sedye üzerinde ve ambulans içerisindeki bazı yaralıların telefonla konuşmaları ise dikkatlerden kaçmadı.  

Hakan Demir 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç