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Kırkağaç’ta alkollü hırsızlar güldürdü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün gece yaşanan olayda hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Alkollü oldukları anlaşılan hırsızların kapıyı tekmelerken yere düşmeleri ve vitrindeki maket telefonları gerçek sanıp çalmaları ortaya komik görüntüler çıkardı.

Kırkağaçta alkollü hırsızlar güldürdü

07 Şubat 2018 12:50
Kırkağaç’ta alkollü hırsızlar güldürdü - Tıkla İzle

Gece saat 02.00 civarlarında Kırkağaç çarşı merkezinde Osman Fidan’a ait cep telefonu dükkanına gelen iki hırsız, önce kapıyı tekmeledi sonra sandalyeyle vitrin camını kırdı. Alkollü oldukları anlaşılan hırsızlardan biri kapıyı tekmelerken yere yuvarlandı. Vitrinden dolu sandıkları boş kutuları ve gerçek sandıkları maket telefonları çalan alkollü iki kardeş hırsız, olay yerinden alelacele kaçarken, güvenlik kameralarına yakalandı.
Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kamera kayıtlarını inceledikten sonra iki kişiyi tespit etti.
Kamera görüntülerinde sarhoş oldukları anlaşılan şüpheli Ö.E. ve M.E.'nin peşine düşen polis ekipleri, iki kardeşi Karaali Mahallesindeki evlerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İş yeri sahibi Osman Fidan, “Gece saat 02.00 civarlarında iki kişi gece gelip camları kırmışlar. Sarhoş hırsızlar, ayakta duramıyorlarmış. Sarhoş oldukları için maket telefonları gerçek sanmışlar. Maket telefonları ve boş kutuları alıp gitmişler. Yolda giderken onları da düşürmüşler. Emniyet güçlerimiz yakaladı. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Vitrin camını kırdıkları için maddi zarara uğradık, şikayetçiyim” dedi.

Gece duyduğu gürültüyle olay yerine gelen dükkan komşusu İsmail Tümek ise, “Gece 02.00 gibi dükkanımızda oturuyorduk. Bir ses duyduk, sese çıktık. İki tane sarhoş hırsız, arkadaşımızın iş yerinin camını kırarak, gerçek sanıp maket telefonları almışlar. Biri aşağı, biri yukarı kaçtılar. Çaldıklarının yarısını da yolda dökmüşler. Sonra kameralarına baktık. Zaten ayakta duramıyorlardı” diye konuştu. 

Hakan Demir
 

 

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