Diğer
Kategoriler

Kırkağaç'ta intihar

Kırkağaç'ta 31 yaşındaki bir kişi urganla kendini tavana asarak intihar etti.


28 Ekim 2016 10:52

Olay, dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.15 sıralarında babası tarafından, urganla tavana asılı halde bulunan Ahmet C., 31 yaşındaydı. “Sarı Ahmet” lakabıyla tanınan Ahmet C., Kırkağaç'ta uzun yıllardır traktör tamirciliği yapıyordu. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık ise Ahmet C.'nin cesedini otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Ahmet C.'nin intihar etme sebebi ise henüz belirlenemedi. 

Hakan Demir
MANİSA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!