Olay, dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.15 sıralarında babası tarafından, urganla tavana asılı halde bulunan Ahmet C., 31 yaşındaydı. “Sarı Ahmet” lakabıyla tanınan Ahmet C., Kırkağaç'ta uzun yıllardır traktör tamirciliği yapıyordu. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık ise Ahmet C.'nin cesedini otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Ahmet C.'nin intihar etme sebebi ise henüz belirlenemedi.

Hakan Demir

MANİSA