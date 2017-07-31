Diğer
Kategoriler

Kırkağaç'ta yol verme kavgası kanlı bitti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kavşakta yol verme kavgasının büyümesi sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Kırkağaçta yol verme kavgası kanlı bitti

31 Temmuz 2017 10:49

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi Ömerler Yolu Gölet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte Bakır Mahallesi'ne giden Halil Atik (43), kavşakta kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyle yol vermeden dolayı tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle birlikte şahıslardan biri silahını çekerek Halil Atik'e ateş etti. Ağır yaralanan Atik, arkadaşları tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken, Atik'e ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçtı. Kırkağaç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Atik hayatını kaybetti. Öte yandan, Atik'in şahıslarla kavga ettiği ve vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ve olay yerinden kaçan zanlı ise emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyor. 

Hakan Demir 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!