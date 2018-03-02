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Kırklar Dağı yıkımında sona gelindi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan ve sonraki süreçte tartışmalara neden olan lüks konutların yıkımında sona gelindi.

Kırklar Dağı yıkımında sona gelindi

02 Mart 2018 12:48

Diyarbakır Sur ilçesinde bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan tartışmalara neden olan sonra ve mahkeme kararıyla durdurma kararı verilen 725 konutun yıkım işlemlerinde sona gelindi. 4 parsel üzerinde 10 bloktan oluşan yapılardan geriye sadece bir blok kaldı. Yıkım işlemlerinin sona gelindiği bölgede molozların taşıma çalışmaları da hızlandırıldı. Çok sayıda kırıcı ve toplayıcı iş makinesi birbirinden ayırdıkları molozları kamyonlara yükleyip alandan çıkarılmasını sağlıyor. Moloz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklar Dağı rekreasyon projesi kapsamında bölgenin park olarak hizmete açılması bekleniyor.

Dava açılmıştı 

2011 yılında Sur Belediyesi'nin bölgeyi imara açması üzerine, yaklaşık 370 dönüm arazi üzerine 725 konut inşa edilmeye başlanmış ancak 'Proje üzerinden PKK'ya fon aktarıldığı' iddiaları üzerine 32 kişi hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmıştı. Büyükşehir ve Sur belediyelerine kayyum atandıktan sonra DBP'li belediyelerin imara açtığı bölgede yapılan konutların yıkılmasına karar verilmişti.  

Ejder Ediz Işık - Aydın Yorat
 

Etiketler: diyarbakır, kırklar dağı

 

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