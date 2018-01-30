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Kırklar Dağı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde türkülerle anılan Kırklar Dağı'nda tartışmalara neden olan yapıların yıkımı devam ediyor. 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan inşaat halindeki 370 dairenin yıkımının bitmesinin ardından şimdi de ‘Hevsel Terasları’ olarak adlandırılan 11 nolu parselde yıkım işlemleri başladı.

Kırklar Dağında yıkım devam ediyor

30 Ocak 2018 09:46

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırklar Dağı'nda inşa edilen konutlarda yıkım işlemleri devam ediyor. Bir ay önce başlatılan yıkım işlemleri çerçevesinde 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde inşaat halinde bulunan 370 dairenin yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 nolu parsel üzerinde bulunan ‘Hevsel Terasları’ konutlarının yıkımına başlandı. Binalarda yaşayan vatandaşlar eşyalarını araçlarla taşırken, yıkım işlemlerini sürdüren firma ise daire içerisinde bulunan kapı, dolap gibi malzemelerin sökümüne başladı.

“Bizim mağduriyetimiz ne olacak?”
Eşyalarını başka yere taşıdığını ifade eden Fettah Sügücü, daire sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesini talep ettiklerini ifade etti. Sügücü, “Ben burada site yönetim kurulu başkanıyım. Benim iki dairem var. Taşeron olarak buraya girdim neyim var neyim yok hepsini buraya yatırdım. Burayı satın alırken burayı imara açan zamanın Büyükşehir Belediyesiydi. Gittik bankalara sorduk, her yerden sorduk burada herhangi bir engel veyahut kanuna aykırı hiçbir şey yoktu. Bankalar üzerine kredi veriyordu. Biz de buraya girdik. 7-8 yıldır bu inşaat burada devam ediyor kimse bir gün gelip sormadı. Kimse burası sorunludur veyahut başka bir şey demedi. Bugüne kadar herhangi bir mühürleme herhangi bir işlem yapılmadı. Kamu yararına yapıyorlarsa yapsınlar fakat biz burada mağduruz. Yapmayın demiyoruz ama bizim hak hukukumuz nerede? Hak hukukumuzu verin yine yapın. Kamu yararına biz karşı çıkmıyoruz. Bizim suçumuz, günahımız nedir? Madem bu hatayı belediye yapmışsa, imara açmışsa bunu da yıkan büyükşehir belediyesidir. Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Ben Cumhurbaşkanına sesleniyorum, biz burada 370 tane aileyiz. Hepimiz perişan durumdayız. Kimse bize sahip çıkmıyor” diye konuştu.

Ejder Ediz Işık - Murat Başal
 

Etiketler: kırklar dağı, yıkım

 

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