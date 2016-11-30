Edinilen bilgiye göre, Kırklareli merkezli Kocaeli, Şanlıurfa, İstanbul ve Nevşehir illerinde, FETÖ/PDY ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, bu yapının üyesi olduğu, yine yapıyla alakalı il içerisinde her türlü gizli faaliyetlere katıldığı ve yardımda bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla diğeri de sağlık durumu sebebiyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Yakup Güler