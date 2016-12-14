Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dere Mahallesinde A.Ç.’ye ait iş yerine düzenledikleri operasyonda, 309 şişe kaçak içki, 998 paket kaçak sigara, 10 bin adet makaron, 288’i hap, 149’u paket toz olmak üzere toplam 437 adet sözde cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirdi.

Şüpheli A.Ç. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.