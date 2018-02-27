Kırklareli'de okullar tatil! (Kar tatili olan iller) | Yarın okullar tatil mi?

Erkili olan kar yağışı yurt genelini kapladı. Kar yağınca akla ilk gelen şey ise okulların tatil edilip edilmemesi oldu. Milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil mi olacağını merak ediyor. Peki okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller hangileri? Kırklareli'nde okullar tatil mi? İşte bu soruların cevabı...

Kırklareli'nde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile okullara bir gün süreyle ara verildi.Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak. Aynı zamanda Edirne'de de eğitime bir gün süre ile ara verildi.

İllerden gelen son dakika kar tatili haberlerini bu haberimizden öğrenebilirsiniz...