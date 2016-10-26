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Kırklareli’de Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı

Kırklareli’nin Vize İlçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırklarelide Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı

26 Ekim 2016 00:49

Edinilen bilgiye göre kaza; Kırklareli’nin Vize ilçesi Evrenli Köyü mevkiinde meydana geldi. 59 RN 928 Plakalı aracıyla Tekirdağ'ın Saray ilçesi istikametine seyretmekte olan İsmail Yılmaz (47), karşı yönden gelen Yaşar Nergiz (61) idaresindeki 39 BB 176 plakalı otomobil ve Nusret Sevim (20) idaresindeki 39 DE 685 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu 39 BB 176 Plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar Nergiz kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobillerin sürücüleri yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılardan Nusret Sevim Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail Yılmaz Vize Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Yaşar Nergiz´in cesedi olay yerine gelen Vize Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Etiketler: kaza, kırklareli


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