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Kırklareli’nde FETÖ okullarında çalışan 75 şüphelinden 27’si tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Fatih Okulları ve FEM Dershaneleri’nde çalışan 75 şüpheliden 27’si tutuklandı.

Kırklarelinde FETÖ okullarında çalışan 75 şüphelinden 27si tutuklandı

07 Ekim 2016 17:38

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/3079 sayılı soruşturmaları ile koordine edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen, il merkezinde bulunan Fatih Okulları ve FEM Dershanesi’nde idarecilik, öğretmenlik, memurluk, işçilik yapmış olan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde 75 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan mahkemeye sevk edilen 27’sinin tutuklandığı öğrenildi. FETÖ soruşturması kapsamında aranan 19 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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