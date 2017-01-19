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Kırklareli’nde FETÖ’den 243 kişi tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında darbe girişiminden bu yana 243 kişi tutuklanırken, toplamda hazırlanan 26 iddianamenin mahkemece kabul edildiği öğrenildi.

Kırklarelinde FETÖden 243 kişi tutuklandı

19 Ocak 2017 22:46

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınızca FETÖ soruşturmaları hakkında yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde geçtiğimiz haftadan bu yana 14 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 kişi serbest bırakılmış, 2 kişinin de halen gözaltında işlemlerine devam edilmektedir. Tutuklananlar arasında öğretim görevlileri ve katipte bulunmaktadır. Darbe soruşturması kapsamında şu ana kadar toplam 243 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Toplam 26 iddianame hazırlanmış olup sunulduğu mahkemece kabul edilmiştir” denildi. 

Halil Dağ


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