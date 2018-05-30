Kırkpınar Ağasının ağalığı elinden alındı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin’in ağalığının fes edildiğini belirten Gürkan, "Sayın Ahmet Çetin’i çeşitli defa hem yazılı hem sözlü uyardık. O da istekleri karşılanmadığı gerekçesiyle bugün itibariyle ihalede öne sürmüş olduğu rakam olan bir milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırmıştır, hesaplarımıza. 91 bin 320 lira da kati teminatı yatırmıştır. Ama bu kati teminat dışında zaten. Eğer ihale şartlarını yerine getirmezseniz kati teminat kuruma gelir olarak kaydedilir. 864 bin lira ödenmeyen bir rakam vardı. Pazartesi günü itibariyle bugüne kadar ödenmediği için 2018 yılı 657. Kırkpınar Ağalığı ihalesini iptal ettik. Şimdi tekrar ihaleye çıkacağız. Bu ihaleye başka arkadaşlarımız mutlaka girecektir. İhaleyi yapacağız ve 657. Kırkpınar Ağasını belirleyeceğiz" dedi.

Çetin’in ihale şartlarını yerine getirmediğini ifade eden Gürkan, "Bizim uymak zorunda olduğumuz ihale şartnamesi vardır. Bu ihale şartnamesi yerine getirilmediği için iptal etmek zorundayız. Onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Kişisel bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu.

Yeni ihalenin en kısa sürede yapılacağının altını çizen Gürkan, "Kırkpınar ağasız kalmaz" dedi.

Başkan Gürkan son olarak Çetin’in yeni yapılacak ağalık ihalesine katılamayacağını söyledi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı