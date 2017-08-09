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Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Şile Yağlı Güreşleri’nde sakatlandı

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban, güreş esnasında sakatlık geçirdi. Sakatlığa rağmen müsabakaya devam eden Balaban, yenildi.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Şile Yağlı Güreşlerinde sakatlandı

09 Ağustos 2017 17:18

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, Kumbaba’da gerçekleştirildi. Yağlı güreşlere aralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ile birlikte yaklaşık 300 güreşçi katıldı. 11. Şile Yağlı Güreşleri’ni izlemeye gelen vatandaşların da etkinliğe ilgisi yoğun oldu. Güreşler Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun kura çekimiyle başladı.
11. Şile Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “11’sini düzenliyoruz. 300 adet pehlivan var.322 başpehlivanımızla er meydanındayız. Şile halkına özellikle teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu güreşler ayakta 11 yıldır yapılıyor. Güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir güreş organizasyonu ev sahipliğimizde gerçekleşiyor. Temennim alt yapıdan Şile’den ve Türkiye’nin dört bir yanından daha nice güreşçileri çıkarmak ve bu ata sporunu bırakmamak. Belediyelerimizin bu konuda önemli bir misyonu var” dedi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban da Şile Yağlı Güreşleri’ne katıldı. Güreş çalışmaları hakkında konuşan Başpehlivan İsmail Balaban, “Kırkpınar’dan sonra çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Elimizden geldiğince güreşlere yetişmeye çalışıyorum. Bugün Şile’de er meydanındayız. Buradaki hedefimiz de üst basamaklara çıkmak. İnşallah güzel sonuçlar alırım” diye konuştu.
Kura çekiminin ardından yağlanan ve arkadaşlarını yağlayan güreşçiler gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra güreşe başladı. Müsabakalarda Edirne’de gerçekleştirilen ve rakibi Orhan Okulu’yu yenerek Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban güreş esnasında belinden sakatlık geçirdi. Sakatlık geçirince bir süre duran güreşte İsmail Balaban’a arkadaşları ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sonuncunda tekrar başlayan güreşte İsmail Balaban, sakatlığı nedeniyle rakibine yenildi. Bir süre çimlerde oturan Balaban, daha sonra alandan ayrıldı. Gün boyu süren güreşlerde pehlivanlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer 

 


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