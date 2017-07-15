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Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi!

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda geçiriyor.

Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi!

15 Temmuz 2017 09:34
Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi! - Tıkla İzle

Güreş sevdalıları, yağlı güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’ndaki güreşleri yerinde izlemek için her yıl Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'nin yolunu tutuyor. Ekonomik imkanların yetersizliği ve konaklama tesislerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Birçok güreş sever, açık havada konaklamak için Selimiye Camİi'nin etrafını tercih ediyor. Selimiye Camii avlusunu ve çevresinin dolduran çok sayıda güreş tutkunu geceyi kurdukları çadırlarda ya da battaniye üstünde geçiriyor. 

Koray Ustabaşı


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