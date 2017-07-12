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Kırkpınar’ın minik pehlivanlarına esnaftan büyük destek

Güreşin olimpiyatları olarak kabul gören Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Edirneli yardımsever bir esnaf da minik pehlivanların kispet ihtiyaçlarını karşılayarak, "Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 2 yıldır kispetlerini biz yaptırıyoruz" dedi.

Kırkpınarın minik pehlivanlarına esnaftan büyük destek

12 Temmuz 2017 11:18

Edirne’ye, 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde, yurdun birçok ilinden dualı çayır Er Meydanı’na çıkmak için yaklaşık 2 bin pehlivan gelmesi bekleniyor. Edirne’de restoran işletmecisi olan ve güreş aşığı olduğunu dile getiren Hasan Ertene, Edirneli minik pehlivanların 2 yıldır güreşin olmazsa olmazları arasında yer alan kispet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ertene, 12-17 yaş arası güreşçileri, şehirde faaliyet gösteren güreş kulüpleri aracılığıyla tespit edip, iki yıldır toplam 115 minik pehlivanın kispet ve pır pırlarını Samsun’da özel olarak diktirerek, geleceğin başpehlivan adaylarının dualı çayır Er Meydanı’na çıkmalarında büyük rol oynuyor.

"115 tane pehlivanımız var"

Küçük Ev Işıklar Restoranın işletmecisi güreşsever Hasan Ertene, "Bu sene 12-17 yaş arası bende 55 tane var, geçen senede 60’dı 115 tane pehlivanımız var. Onlara ufak da olsa bir sponsorluk yapıyoruz. Kispetlerini Samsun’da Uğur Kesen yapıyor. Biz de dedik ki güreşçi kardeşlerimizin maddi durumları yok. Kötü alışkanlıkları olmasın diye ben onu düşünerek geçen sene başladım bunların kispetlerini yaptırmaya. Daha da isteyen olursa bize müracaat ettikleri zaman boylarını ölçülerini alıp Samsun’dan sipariş verip yaptırıyoruz" diye konuştu.

"Gönül ister ki başpehlivan Edirne’den çıksın"

Ertene, içinde büyük bir Edirne aşkı olduğunu dile getirerek, "Önce Edirne sevdalısıyım ama Kırkpınar’ı da seviyorum. Selimiye Camii’ni seviyorum. İçimde bir Edirne aşkı var. Param var mı? Param yok Allah’a şükür. Borcum da var ama hiç olmazsa bu Edirneli kardeşlerime minnet borcum var. Gönül ister ki Kırkpınar ile ilgili güreş kulüpleri Edirne’de kurulsun. Başpehlivanı da biz çıkaralım müsaade edin ama Kırkpınar’ın adı var ama daha pehlivanlarımızın adı yok. İnşallah bu küçük pehlivanlarımız var ya derece alırlar, dereceye girerler bizler de bunlara yardımcı oluruz. Sadece benim değil, tüm Edirne halkının sivil toplum örgütlerinin bunlara yardımcı olması lazım" dedi. 

Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer
 

Etiketler: Kırkpınar, pehlivan


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