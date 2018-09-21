Kirli çamaşırların içinden zehir çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha sağlıklı ve daha güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azaltılması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik olarak kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde bir eve baskın yapıldı.

Kirli çamaşırların içinden çıktı

Aydoğdu Mahallesi'nde ikamet eden S.A. ile birlikte yaşayan Y.C. adlı şahısların evlerine yapılan baskında aramalar yapılmaya başlandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu mutfak bölümünde, kirli çamaşırların içinden uyuşturucu madde bulundu. Plastik pet içinde bulunan 25 ayrı poşet içinde 50'er gramlık bonzai maddesine el konulurken, S.A. ile Y.C. gözaltına alındı.

Vedat Bayraktar

