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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Kocaeli’nde yakalandı

Suriye’de uzun süre eylemlere katılan ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Kocaeli’nde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist Kocaelinde yakalandı

31 Ocak 2018 14:36

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de DEAŞ adına eylemlere katılan 28 yaşındaki S.S daha sonra Türkiye’ye kaçarak saklanmaya başladı. Teröristin Kocaeli’nde olduğu istihbaratını elde eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine terörist Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinden M.S adına düzenlenmiş sahte evraklar çıktı. Ancak yapılan detaylı incelemede şahsın Rusya doğumlu S.S olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Sezin Güner

 

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