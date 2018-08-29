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Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul’da yakalandı

Azerbaycan makamlarınca kırmızı bültenle aranan Azeri kanun kaçağı mafya lideri, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbulda yakalandı

29 Ağustos 2018 17:01

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; ülkesinde işlediği suçlardan dolayı Azerbaycan makamlarınca kırmızı bültenle aranan A.S. (49) adlı kanun kaçağı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yeri tespit edilen Azeri mafya liderinin barındığı adrese baskın yapan İstanbul polisi, zanlının üzerinde farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik kartı da ele geçirdi. 

Azeri kanun kaçağının yapılan sorgusunda 18 Aralık 2017 tarihinde Maltepe Cezaevi’nden Erzurum Kapalı Cezaevi’ne sevki sırasında firar ederek kayıplara karıştığı ortaya çıktı. 

Azerbaycan makamlarınca çok sayıda suçlardan dolayı hakkında kırmızı bülten çıkarılan A.S.’nin, Türkiye’de de işlediği 3 farklı suç nedeniyle arandığı öğrenildi.

Şüpheli A.S., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Sadık Kahraman

 

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