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Kırmızı: 'Doğa Sigorta karlılık oranında da yükselişte'

Geçen yıl prim karlılık oranı yüzde-4 olan Doğa Sigorta, bu yılki 878 bin liralık dönem net karı ile yüzde 0,24 oranında prim karlılık oranına ulaşmış olduğunu açıkladı. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, yılsonunda bu rakamları daha da yukarılara taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kırmızı: Doğa Sigorta karlılık oranında da yükselişte

18 Ekim 2016 17:25

Doğa Sigorta, prim üretimindeki hızlı büyümesini karlılık oranlarına da yansıttığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yılın ilk yarısında prim üretimde 56 milyon lira ile sektörde 26'ncı sırada yer alan Doğa Sigorta, bu yılın ilk yarısında 360 milyon liralık üretimle 15'inci sıraya yükseldi. Doğa Sigorta'nın prim karlılık oranı ise geçtiğimiz yılın ilk altı ayındaki negatif görünümden bu yılın altı ayında pozitife döndü. Geçen yıl prim karlılık oranı yüzde -4 olan Doğa Sigorta, bu yılki 360 milyon liralık üretime karşılık, 878 bin liralık dönem net karı ile yüzde 0.24 oranında prim karlılık oranına ulaşmış oldu.

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, sigorta sektörünün yeni oyuncularından biri olmalarına rağmen, deneyimli ve dinamik ekipleriyle başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyerek, "Bu başarımızı elbette hizmete de yansıtıyoruz ve müşterilerin sigortacılıktan duydukları memnuniyeti daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. 2016 yılının sonundaysa bu rakamları daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.
 

Etiketler: Doğa Sigorta, nihat kırmızı


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