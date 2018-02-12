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Kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrekte azaldı

Toplam kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrek döneminde 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi.

Kırmızı et üretimi 4üncü çeyrekte azaldı

12 Şubat 2018 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 4'üncü çeyrek (Ekim-Aralık) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 12,6 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 260 080 ton olarak tahmin edildi

Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında arttı.

Koyun eti üretimi 26 033 bin ton olarak tahmin edildi

Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 21,3 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 oranında arttı.
 

 

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