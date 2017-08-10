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Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte arttı

Toplam kırmızı et üretimi 2017 yılı ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 12,2 arttı.

Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte arttı

10 Ağustos 2017 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini açıklandı. Buna göre, toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte 260 bin 683 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 12,2 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 140 093 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 229 bin 227 ton olarak tahmin edildi

Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,3 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında azaldı.

Koyun eti üretimi 22 bin 276 bin ton olarak tahmin edildi

Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 19,3 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında azaldı.

Etiketler: kırmızı et, TÜİK


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