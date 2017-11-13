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Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 15 arttı

Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 15,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında azaldı.

Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 15 arttı

13 Kasım 2017 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam kırmızı et üretimi Kurban Bayramı'nın gerçekleştiği üçüncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 15,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 131 bin 42 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 253 bin 994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,8 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 oranında azaldı. Koyun eti üretimi 32 bin 897 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 47,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 oranında arttı.

Etiketler: kırmızı et üretimi

 

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