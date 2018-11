Kırmızı eti fazla tüketmek doğurganlığı olumsuz yönde etkiliyor

Nişantaşı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Cemil Karakuş; kırmızı eti çok tüketen kadınlarda doğurganlığı etkileyen endometriosis (çikolata kisti) hastalığının görülme riskinin daha fazla olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Endometriosis ya da bilinen adı ile çikolata kisti hastalığı, doğurgan çağdaki kadınların yüzde 25-30'unda görülebilen ve üreme organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Karakuş, "Bu destrüktif yani hasar verici hastalık, bebek isteyen kadınlarımızın gebelik sürecini zorlaştırabilmektedir. Hastalığın risk faktörleri arasında yıllardır bildiğimiz; ailesel taşıyıcılık, ilk adeti 11 yaşından önce görmek, hiç doğum yapmamış olmak, sık adet olmak (27 günden daha sık), Uzun ve ağır geçen adet periyodu gibi faktörleri sayabiliriz" dedi.

2018 Ağustos ayında Amerikan Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde yayınlanan geniş bir vaka serisinde yapılan çalışma hakkında değerlendirme yapan Yrd. Doç. Dr. Karakuş, kırmızı et yemenin bu hastalığı şiddetlendirdiği ve ortaya çıkışını kolaylaştırdığı yönünde kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmaya göre, çikolata kisti hastalığı ağırlıklı olarak balık tüketerek beslenen kadınlarda daha az görülürken, özellikle işlenmemiş kırmızı eti pişirip yiyen kadınlarda ise daha sık ve şiddetli vakalara rastlanmakta. Yenilen gıdalar belirli hormonların kan seviyesini etkileyebilmekte ve bu da çikolata kistinin gelişimi üzerinde etkili olabilmekte.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu son çalışmada et ürünlerinin çikolata kisti hastalığının enflamatuar ve proliferatif (iltihaplanma ve hücre çoğalması) özelliklerini destekleyen ve şiddetlendiren östrojen ve prostoglandin hormonlarının kan seviyelerini arttırabildiğini gösterdiğini kaydeden Dr. Karakuş, "Ancak bu verilere ve bilgilere rağmen bugüne kadar bu konuda 2 vaka kontrol çalışması yapılmış ve bu çalışmalar tutarsız sonuçlar vermiştir. Sonuçlara göre günde 2 porsiyon kırmızı et tüketen kadınların, haftada 1 porsiyon veya daha azını tüketen kadınlara göre yüzde 56 oranında daha fazla çikolata kisti gelişime riski olduğunu gözlemlenmiştir. Çalışmada işlenmemiş kırmızı et olarak hamburger, dana eti, kuzu eti, domuz eti, karaciğer tüketilmesini en yüksek ve güçlü faktör olarak saptamışlar. Bu ürünleri tüketenlerin çikolata kistine yakalanmanın 1.57 kat daha riskli saptadıklarını ifade etmektedirler" ifadelerini kullandı.

İşlenmiş et ürünü tüketen kadınlarda 2 kat daha sık çikolata kisti görülüyor

Araştırmadaki ilginç noktanın bu risk artışının ve kırmızı et tüketmenin zararının özellikle çocuğu olan ve kısırlık sorunu olmayan kadınlar arasında daha yüksek görülmesi olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Karakuş, "Yani kısırlık sorunu olan ve bebek isteyen kadınlar için bu risk daha düşük ve kırmızı et tüketmenin korkulacak bir yanı olmadığından bahsetmişlerse de ben hastalarıma dengeli ve içinde deniz ürünlerinin ağırlıkta olduğu iyi bir diyet ve yeme alışkanlığı önermekteyim. İşlenmemiş kırmızı eti fazlaca tüketmek zararlı dedik. Ama buradan o zaman hotdog, sosis, salam, pastırma, jambon, kavurma gibi işlenmiş et ürünlerini temize çıkardığımız anlaşılmamalı. Bu tarz beslenen ve haftada 5 porsiyondan fazla işlenmiş et ürünü tüketen kadınlarda da 2 kat daha sık çikolata kistine yakalanma riski olduğu rapor edilmiştir. Sonuçlar; kümes hayvanları, balıklar, kabuklu deniz hayvanları ve yumurtanın çikolata kisti riskinden bağımsız olduğunu ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Karakuş, kırmızı etin fazla tüketiminin çikolata kisti artırdığını ve özellikle doğumunu yaptığını kaydederek, "Ama ağrı şikayeti daha fazla olan çikolata kisti riski olan kadınların diyetine dikkat etmeliler. Dengeli beslenmeli ve deniz ürünlerini muhakkak diyete dâhil edilerek beslenmeye özen göstermenin çikolata kisti gibi hormon bağımlı kadınsal hastalıklar açısından fayda sağlayacağı unutulmamalı" dedi.