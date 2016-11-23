Adana İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’noen yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15. Maddesi'nin 1. fıkrasında, "Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez periyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur" denildiğini belirtildi.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 24. Maddesinin 4’üncü fıkrasında, "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir" hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

Bu sebeple, bina yöneticilerince asansörlerin yılda bir kez periyodik kontrollerinin yaptırılması ve asansörlerinin kırmızı etiketlenmesi halinde, insan can ve mal güvenliği acısından bir ay içinde güvenli hale getirilmesi gerektiği, aksi takdirde, bina sorumlularına veya kat maliklerine idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.