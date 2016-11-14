Olay, geçtiğimiz Haziran ayında Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Turgut E. yönetimindeki servis minibüsü kırmızı ışık ihlali yaparak Ahmet Yurtsever’in kullandığı kamyonete vurdu. Çarpmanın şiddetiyle Ahmet Yurtsever hayatını kaybetti. Turgut E. ise emniyette verdiği ifadenin ardından savcılığa sevk edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşanan kaza ise olay yerinde bulunan kameralara yansıdı.

“Karısı hasta oldu iki çocuğu eve girmiyor baba diyorlar başka bir şey demiyorlar”

Olayda hayatını kaybeden Ahmet Yurtsever’in annesi Münevver Yurtsever ise olaya isyan ederek, “Kırmızı ışıkta geçerek bu adam benim oğlumun canına kıydı. Benim oğlum beş aydır kabirde yatıyor, kendisi dışarıda geziyor. Daha dört ay, mahkememize var dokuz ay. Sonra mahkeme ne karar verecek artık ben bilmiyorum. Ama ben oğlumun katilinin dışarıda gezmesini istemiyorum. Üzülüyorum benim oğlum toprakta yatarken kendi annesini yanına almış rahat yatağında yatsın istemiyorum. Biran önce adalet yerini bulsun kurala uyulsun benim oğlumun katili hapse girsin. Benim oğlum toprakta yatıyor kendisi de parmaklıkların arasında yatacak. Rahat yatakta yatmak yok ben burada her gün hastayım benim oğlum toprakta yatarken o burada elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Oğlumun hakkını arıyorum. Benim yavrum karıncayı incitmedi. Ben gece gündüz gözyaşı döküyorum. Karısı hasta oldu iki çocuğu eve girmiyor baba diyorlar başka bir şey demiyorlar. Hakkı yok o adamın bize bunları yaşatmaya, ben yavrumun sonuna kadar hakkını arayacağım. Biraz insaf istiyorum çocuğumun katilini bulup cezaevine koysunlar başka bir şey istemiyorum” dedi.

“Acımız büyük iki çocuğu ve eşi ortada kaldı”

Talihsiz adamın yakını Durmuş Akbaş sürücüyü Allah’a havale ettiğini ve vicdanı varsa teslim olması gerektiğini belirterek, “İki tane kırmızı ışık ihlali yapıyor, son sürat arabaya vuruyor. Normalde kurallara bakarsak birinciyi geçiyor sonra ikinciyi geçiyor sonra da fren yapmadan araca vuruyor. Normalde kurallara uymuş olsa şuan ağabeyim yanımda olurdu. Ben onu Allah’a havale ediyorum vicdanı varsa kendi teslim olsun. Biz adalet istiyoruz ben güveniyorum yüce Türk adaletine, en kısa sürede alınacağına inanıyorum. Acımız büyük iki çocuğu ve eşi ortada kaldı” diye konuştu.

Öte yandan, Ahmet Yurtsever’in kızı Dilara Yurtsever’in geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Çocuklar adlı yarışmaya katıldığı öğrenildi.

