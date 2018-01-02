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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

02 Ocak 2018 21:51

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.15 sularında Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine gitmekte olan Şenel A. (50) idaresindeki 35 K 3162 plakalı hafif ticari araç Çukuryurt Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Vize istikametinden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Selim K. (38) idaresindeki 37 RD 472 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu her iki araç hurdaya dönerken, 37 RD 472 plakalı otomobilin sürücüsü Selim K. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Selim K. Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Fatih Kıray
 

Etiketler: kaza, kırmızı ışık

 

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