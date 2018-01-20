Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dehşet saçtı...1’i hamile 7 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgilere göre, Kalıcı Konutlar istikametinden Düzce istikametine giden Ömer Dal idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi ışıklı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak karşıdan karşıya geçen Şerif Serdaroğlu idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobilde kaldırıma çıkarken, bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan Ömer Dal, Nursefa Keskin, Hüseyin Varlık, Serpil Varlık, Şerif Serdaroğlu, Gülhanım Serdaroğlu ve 7 Aylık Hamile Selma Taşkaya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ali Osman Çatana