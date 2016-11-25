Vodafone Türkiye'nin kadına yönelik artan şiddet vakalarına karşı kullanıma sunduğu Vodafone Kırmızı Işık uygulaması, bugüne kadar 300 binden fazla kez indirildi. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetlerine ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama, şiddet anında yardım istenebilecek 3 kişinin tek tuşla aranmasını ve telefonun sallanmasıyla acil SMS gönderilmesini mümkün kılıyor. Yurtiçi ve yurtdışında birçok ödüle layık bulunan uygulama, her kesimden kadının kolayca anlayabileceği basitliğe sahip kullanımı ile dikkat çekiyor. Uygulama, aynı zamanda şiddet gören kadınların yasal haklarını öğrenebilecekleri bir platform özelliği de taşıyor.

"Kadınların böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymadığı bir dünya diliyoruz"

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, dünyadaki kadınların yüzde 70'i hayatlarında en az bir kere şiddet görüyor. Vodafone Türkiye olarak, biz de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla mobil teknolojilerin gücünden faydalanıyoruz. Kadınların şiddetten korunmasına destek olmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda onları bilgilendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle Mart 2014'te hayata geçirdiğimiz Vodafone Kırmızı Işık uygulamasından bugüne kadar 300 binin üzerinde kadın yararlandı. Uygulama şiddete maruz kalan binlerce kadına umut ışığı oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle, Vodafone olarak şiddet gören kadınların daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kadınlar Kırmızı Işık uygulamasını indirerek, hem yasal haklarını öğrenebiliyor hem de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) verilen hizmetler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Kendini tehdit altında hisseden tüm kadınları ücretsiz olarak uygulamayı indirmeye davet ediyoruz. Vodafone Önce Kadın programı altında kadınların şiddetten korunması amacıyla kadınlara destek olmayı sürdüreceğiz".

'Kırmızı Işık', yurtiçi ve yurtdışında önemli ödüllere layık görüldü

Kırmızı Işık uygulaması, geçtiğimiz yıl Cannes Lions Uluslararası Kreativite Festivali'nde en prestijli ödül olan Grand Prix'yi Türkiye'ye ilk kez kazandırdı. Cannes'da Grand Prix ile birlikte bir altın, iki gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam 7 ödül alan kampanya, CLIO'da da biri Büyük Ödül olmak üzere 3 ödül birden kazandı. Ayrıca, Mobil Dünya Kongresi 2016 kapsamında düzenlenen 21'inci Global Mobil Ödülleri'nde 'Gelişmekte Olan Ülkelerde Kadınlara Yönelik En İyi Mobil Servis' ödülünün sahibi oldu. 'Kırmızı Işık', son olarak Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda Mustafa Koç Özel Ödülü'ne layık görüldü.

'Teknoloji Hayatın Hizmetinde' yaklaşımı doğrultusunda kadınlara katkı sağlamayı sürdüren Vodafone, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmayı önceliklerinden birisi olarak görüyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiği 'Vodafone Önce Kadın' programı ile 2013'ten beri kadınların sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, ekonomiye katılımlarını ve girişimcilik fırsatlarından da faydalanmalarını sağlıyor. Gelir fırsatları, bilgiye erişim ve iletişim başlıkları altında kadınlara yönelik tüm ihtiyaçları tek bir çatıda toplayan, Türkiye'nin ilk sosyal iş modeli 'Önce Kadın' programı ile Vodafone, bugüne kadar toplam 700 binin üzerinde kadının ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımına destek oldu. Şirket, kadınlar ile ilgili tüm iletişim projelerini 'BirGünDeğilHerGün Önce Kadın' başlığı ile tek bir iletişim çatısı altında sürdürüyor.