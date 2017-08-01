Diğer
Kategoriler

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile mermi isabet etti

Afyonkarahisar’da magandaların ateşlediği düşünülen tabancadan çıkan bir mermi kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin tavanına saplandı. Olay sırasında araç içerisinde bulunan 3 kişi büyük bir korku ve panik yaşadı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile mermi isabet etti

01 Ağustos 2017 15:09

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde İzmir kavşağında meydana geldi. Ailesi ile birlikte gittikleri düğünden 03 VV 348 plakalı araçla dönen Ahmet Fidan, kavşağa geldiği esnada araçlarından anormal bir ses gelmesi üzerine otomobili yolun sağ tarafına çekti. Araçtan dışarı çıktığında gözlerine inanmayan Fidan, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:
“Geçtiğimiz Pazar günü saat 20.50 civarında bir arkadaşımızın düğününden dönerken bir ses geldi arabadan ve inip baktığımızda tavana mermi saplandığını gördük. Olayı emniyete ilettim, araçta 3 kişiydik eşim ve bir akrabam daha vardı. Hepimiz korktuk. Emniyetten gelen ekip mermiyi çıkarıp, balistik için gönderip tutanak tuttu. Ben de şikayetçi oldum. Memur arkadaşların söylediğini göre merminin çapı 9 milimetreymiş.”

“Attıkları mermiler havada kalmıyor”
Magandalara çağrıda bulunan Fidan, “5 dakikalık bir zevkleri için insanların hayatlarını karartmasınlar. Bu arkadaşlar bu mermileri atarken çekirdeğinin eşlerinin, dostlarının, akrabalarının ve çocuklarına gelebileceğini düşünsünler. Attıkları mermilerin havada kalmadığını işte bu şekilde arabanın üzerine düştüğü gibi bunun insanların üzerine de düşebileceğini düşünsünler” dedi.
Öte yandan, araçta 500 TL’lik bir masraf olduğunu öğrenildi.

Gökten Ceylan 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!