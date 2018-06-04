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Kırmızı ışıkta bekleyen şoföre yayadan yumruklu saldırı

Zonguldak'ta bir AVM'nin servis şoförü kırmızı ışıkta beklediği sırada yumruklu saldırıya uğradı.

Kırmızı ışıkta bekleyen şoföre yayadan yumruklu saldırı

04 Haziran 2018 19:07

Olay, Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı üzerindeki çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir AVM'ye ait 67 DP 832 plakalı midibüsün şoförü Şenol A. (47), trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada bir anda yumruklu saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran şoför yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, ardından şoför ile tartışmaya başladı. Saldırgan, Şenol A.'yı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kafasından yaralanan Şenol A., olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Barış Doğan
 

 

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