Kırmızı ışıkta bekleyen şoföre yayadan yumruklu saldırı

Olay, Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı üzerindeki çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir AVM'ye ait 67 DP 832 plakalı midibüsün şoförü Şenol A. (47), trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada bir anda yumruklu saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran şoför yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, ardından şoför ile tartışmaya başladı. Saldırgan, Şenol A.'yı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kafasından yaralanan Şenol A., olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Barış Doğan

