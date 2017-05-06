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Kırmızı ışıkta ’birdirbir’

Adana’nın Kozan ilçesinde bir grup genç, şehrin en işlek caddelerinden birinde kırmızı ışıkta duran otomobillerin önünde birdirbir oynadı. Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı ışıkta birdirbir

06 Mayıs 2017 11:18
Kırmızı ışıkta ’birdirbir’ - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Göçyolu İmam Hatip Lisesi Yol Kavşağında yürüyen bir grup genç, kırmızı ışığın yanmasını fırsat bilerek araçların önünde birdirbir oynamaya başladı. Trafikteki araç sürücüleri ise gençleri görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen vatandaşların da izlediği gençlerin birdirbir oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar sürdü.

Gençler, yeşil ışık yanması ile birlikte sürücülerin kornaya basması üzerine dağıldı. Gençlerin dağılması ile birlikte trafik normal akışına döndü.

Emre Bozdemir


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