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Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı

Tokat’ta kırımızı ışıkta duran otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı

24 Ekim 2016 14:08

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Turhal karayolu çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta duran Salih Oran idaresindeki 60 VB 391 plakalı otomobile Taci D.'nin kullandığı 60 SC 799 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yolcu olarak bulunan Selahattin Subaşı (70) hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Salih Oran, kırmızı ışıkta beklerken büyük bir gürültü ile kamyonun kendilerine çarptığını ve olayın şoku ile ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Kazada yanındaki arkadaşının yaralandığını ifade eden Oran, büyük bir kazayı hafif şekilde atlattıklarını söyledi. Kaza sonrasında kullanılamayacak duruma gelen otomobil çekici ile parka çekilirken, tek şeritten sağlanan trafik yoldaki cam kırıklarını belediye ekiplerinin temizlemesinin ardından normale döndü. 

Nurhan İçmez
TOKAT

Etiketler: Kırmızı ışıkta duran otomobil


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