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Kırmızı ışıkta durmayan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Alaaddin Us (60) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırmızı ışıkta durmayan kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

21 Kasım 2016 07:55

Kaza, dün akşam saatlerinde 57. Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Bornova doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FP 020 plakalı kamyon kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışıkta geçen Alaaddin Us kontrolündeki 35 N 2513 plakalı otomobile kamyon yandan çarptı. Kazada sürücü Us olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobilde yolcu durumundaki 41 yaşındaki Olgun Özdemir ile 26 yaşındaki Sevinç Öztürk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde feci şekilde can veren Alaaddin Us'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini söylediği belirtildi.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: kırmızı ışık, trafik kazası


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