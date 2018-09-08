Diğer
Kategoriler

Kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı

Fatih, Beyazıt’ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 Japon turistten biri tramvayın altında kalarak sürüklendi. Kazada ağır yaralanan turist kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı

08 Eylül 2018 11:28
Kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turist olarak İstanbul’a gelen Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48) yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istedi. Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, duramayarak Yoko Takahashi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist kadın yaklaşık 20 metre yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Yoko Takahashi yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Tami İshıda ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan dolayı tramvay seferleri Bağcılar istikametine doğru bir süre aksadı. Yolcular tramvaydan inerken yollarına yaya olarak devam etti. Yaralıların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

“20-30 metre sürüklendi” 

Kaza anını anlatan Engin Anas, “Eminönü’nden gelen tramvay kırmızı ışıktan geçen iki yabancı bayanın bir tanesine vurdu. 20-30 metre sürüklendi. O sırada itfaiye ve ambulans geldi. Alıp götürdü. Yaralının durumu ağır” dedi.  

Caner Sönmez
 

Etiketler: kaza, tramvay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç