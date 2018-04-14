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Kırmızı ışıkta geçen minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında

Başkent'te kırmızı ışık ihlali yapan minibüse bir otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında

14 Nisan 2018 17:06
Kırmızı ışıkta geçen minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İvedik Caddesi üzerinde seyreden 34 NS 9408 plakalı minibüs kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu esnada 1489. Cadde'de seyreden 06 BD 6210 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, içinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsün kırmızı ışıkta geçtiği esnada otomobilin yandan çarptığı, minibüsün de devrildiği görüldü.  

Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Caner Ünver

 

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