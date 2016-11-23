Tuzla Orhanlı’da geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, Afer D. yönetimindeki 34 GL 1397 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. TIR, bu sırada yeşil ışıkta geçen Kerem Ali Bakacak'ın kullandığı araca hızla çarptı. Aracı adeta biçen TIR yoluna devam ederek bir süre daha ilerledi. Dehşet saçan TIR, organize sanayi sitesinin duvarına çarparak durabilirken, TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü Kerem Ali Bakacak, ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIRsürücüsü ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR kırmızı ışığa rağmen durmayarak Bakacak'ın kullandığı araca hızla çarpıyor. TIR yoluna devam ederken, araç metrelerce ileri fırlıyor.

