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Kırmızı ışıkta geçen yaşlı kadına araba çarptı

Kabataş'ta yayalara kımızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.

Kırmızı ışıkta geçen yaşlı kadına araba çarptı

03 Kasım 2017 10:30

Olay, saat 09.00 sıralarında Kabataş tramvay durağının bulunduğu bölgede meydana geldi. İddialara göre, Suat Yıldız idaresindeki lüks bir araç, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Tellioğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce havaya fırlayarak yere çakıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten Beşiktaş istikametine verilirken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

“Teyze kırmızı ışıkta geçti”

Kaza anını gören Turan Demircan, “Simitçi arkadaşla muhabbet ediyorduk. Yaşlı teyze karşıya geçerken arabalar hızlı geliyordu. Araba vurunca teyze havaya uçtu. Havada uçarak yere düştü. Yayalara kırmızı yanıyordu. Arabalar için yeşil yanıyordu. Teyze kırmızı ışıkta geçti” dedi.
 

 

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