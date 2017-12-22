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Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçerken kamyon çarpan vatandaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

22 Aralık 2017 20:20
Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi. İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Hasan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hasan Demirsoysal’ın hayatını kaybettiği kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 

Uğur Buber

Etiketler: kaza, kırmızı ışık, Kocaeli

 

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