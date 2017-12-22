Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi. İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Hasan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Demirsoysal’ın hayatını kaybettiği kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Uğur Buber