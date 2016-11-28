Diğer
Kategoriler

Kırmızı ışıkta infaz!

Konya’nın Akşehir ilçesinde trafikte hatalı sollama meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi, kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta infaz!

28 Kasım 2016 13:18

Olay, dün gece saatlerinde İstasyon Caddesi ile Kevser Sokağın bitiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence merkezinden 42 UV 443 plakalı otomobil ile çıkan Özkan Seçkin (25) ve Osman D.’ye (36) araç sollama meselesi yüzünden kırmızı ışıkta durdukları sırada yanlarına duran plakası alınamayan otomobilden ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu Özkan Seçkin hayatını kaybederken, Osman D. ise hafif yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. 

Cemal Filiz

Etiketler: infaz, Kırmızı ışıkta infaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç