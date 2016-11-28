Olay, dün gece saatlerinde İstasyon Caddesi ile Kevser Sokağın bitiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence merkezinden 42 UV 443 plakalı otomobil ile çıkan Özkan Seçkin (25) ve Osman D.’ye (36) araç sollama meselesi yüzünden kırmızı ışıkta durdukları sırada yanlarına duran plakası alınamayan otomobilden ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu Özkan Seçkin hayatını kaybederken, Osman D. ise hafif yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Cemal Filiz