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Kırmızı ışıkta şınav çektiler

Adana’da bir grup gencin, kırmızı ışıkta, yol ortasında şınav çektiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kırmızı ışıkta şınav çektiler

25 Şubat 2017 10:35
Kırmızı ışıkta şınav çektiler - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde bir grup genç, İller Bankası Kavşağı’nda şınav çekip videoya kaydetti. Sosyal medyaya yüklenmesi ile video ilgi odağı oldu. Akşam saatlerinde çekilen videoda bir grup gencin kırmızı ışık yanınca araçlara karşı şınav çektikleri ve aracında gençleri gören bir vatandaşın, ‘1,2,3,4,5,6,7,8,9,10’ diye sayıp ardından ‘Aferin gençler’ diye alkışladığı görülüyor.

Adana’da geçtiğimiz ay da bir grup genç kırmızı ışıkta dans edip videoyu da sosyal medyaya yüklemişti. Bunun üzerine video izlenme rekorları kırmıştı.

(Umutcan İşledici / İHA)

Etiketler: adana, İller Bankası Kavşağı, sınav


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