Diğer
Kategoriler

Kırmızı ışıkta yola atladı, canından oldu

Bursa’da, yayalara kırmızı ışık yanarken yola fırlayan bir kadına araç çarptı. Otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta yola atladı, canından oldu

24 Ekim 2017 10:52

Olay, sabah 09.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayaya kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek için yola fırlayan 28 yaşındaki Handan Doğan, Sercan Y. idaresindeki 34 UV 6569 plakalı aracı görmedi. Kadının yola çıktığını gören sürücü frene basmasına rağmen duramadı ve kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın tramvay inşaatının duvarına savruldu. Sürücü kazanın ardından şoka girerken, çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının cansız bedenini gören vatandaşlar bir an önce kaldırılması için polis ekiplerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık önce kaza yapan aracın camlarını kırdı, daha sonra yolu bir süre trafiğe kapatarak Handan Doğan'ın cesedinin alınması için bekledi.

Kazada hayatını kaybeden Handan Doğan’ın cansız bedeni, kaza yerine gelen Adli Tıp Kurumu aracına alınarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: kırmızı ışık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç