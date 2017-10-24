Kırmızı ışıkta yola atladı, canından oldu

Olay, sabah 09.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayaya kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek için yola fırlayan 28 yaşındaki Handan Doğan, Sercan Y. idaresindeki 34 UV 6569 plakalı aracı görmedi. Kadının yola çıktığını gören sürücü frene basmasına rağmen duramadı ve kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın tramvay inşaatının duvarına savruldu. Sürücü kazanın ardından şoka girerken, çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının cansız bedenini gören vatandaşlar bir an önce kaldırılması için polis ekiplerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık önce kaza yapan aracın camlarını kırdı, daha sonra yolu bir süre trafiğe kapatarak Handan Doğan'ın cesedinin alınması için bekledi.

Kazada hayatını kaybeden Handan Doğan’ın cansız bedeni, kaza yerine gelen Adli Tıp Kurumu aracına alınarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yusuf Ali Arslan