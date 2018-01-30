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Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken yayalar için kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen yaşlı kadına otomobil çarptı.

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

30 Ocak 2018 15:44

Kaza, saat 14.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın trafik ışıkları ve yaya geçidinin bulunduğu yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada yayalara kırmızı ışık yandığını fark etmeyen yaşlı kadına, Adnan Menderes Caddesi istikametinden Yeni Cami Bulvarı istikametine gitmekte olan 54 LS 150 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın kazayı yara almadan atlattı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedeyi ambulansta tedbir amaçlı tedavi altına aldı. İsmi öğrenilemeyen kazazedenin, kendisine çarpan otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

Burak Can Tokyürek
 

 

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