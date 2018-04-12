Kırmızı listedeki PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekât timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir