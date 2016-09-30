Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sigorta sektörüne dair açıklamalarda bulundu. Kırmızı yaptığı açıklamada “Bu yılın başından itibaren sektörün hatta kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri trafik fiyatları oldu. Sektörün çok konuştuğu ve tartıştığı önemli konulardan biri de acenteler, acente yapıları, acente komisyonları, acentelerle şirketlerin ilişkileri, acenteye alternatif kanalların yaygınlığı oldu.Trafik fiyatlarında yapılan ve yapılması planlanan birtakım düzenlemeler hem sektör hem kamuoyu tarafında olumlu karşılandı fiyatlar belli bir seviyeye çekildi ve artık tartışmalar sonlanacak gibi görünmekteyse de beraberinde sektörel bazda başka tartışmaları getirdi. Bu tartışmalardan Acente ve satış kanalları ile ilgili konular halen sıcaklığını korumakta, hatta birçok noktada artarak devam etmektedir” dedi.

Sektörde acentelerin önemli olduğunu vurgulayan Kırmızı, “Acenteler aslında Sigortalıların (müşterilerin) en kolay ulaştığı, halen en sevdiğimiz yüz yüze sıcak iletişimi rahatça kurduğu, sigorta şirketlerinin temsilcileridir. Dünyada sigorta sektöründe en yaygın satış kanalı yine acentedir. Japonya’da yüzde 90 üzerinde, Almanya’da yüzde 70 lerde, İtalya’da yüzde 80 ve ülkemizde yüzde 70 dolaylarında acente kanalları etkili olmaktadır. Acenteler sektör için bu kadar önemliyken kendi içlerinde yaptıkları bazı uygulamalar çoğu zaman tartışılmalarına neden olmaktadır. Bir kaç örnek vermek gerekirse Rekabet adına komisyonlarında feragat ederek aynı şirkette iki acente arasında fiyat rekabeti oluşturup aslında verilen komisyonun yüksekliği tartışmasını beraberinde getirmektedir. Yüzde 15 olan komisyonunu aynı şirketten fiyat veren başka bir acente yüzde 5 olarak o poliçeyi kesmeye çalışmaktadır o an o işi yazmış gibi görünsede sektörde ve müşteride demekki yüzde 5 komisyonda yeterli algısına sebep olabileceğini gözden kaçırmaktadır. Buda başka etkenlerle beraber komisyonlarını düşürürken aynı sigortalıya başka police tanzim ettiğinde komisyonunu da düş talebini beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu ve benzer uygulamalar kısa vadede iş kaçırmama gibi pozitif bir adım olarak görülse de orta ve uzun vadede kendileri de dahil tüm acente kazançlarında ve yeterliliklerinde ciddi kayıplara sebep olabilmektedir” diyen Kırmızı, “Diğer yandan tamamen uydurma, mesnetsiz bir şekilde bir police satmak için diğer şirketleri karalayarak satış yapmaya çalışanlar aslında sektöre ve kendilerine nekadar büyük zarar verdiklerinin umarım bugün farkına varmışlardır. Çünkü herşeyden öte o karadaladıkları şirketlerinde de birleri acenteliğini yapmaktadır aslında asıl amaç şirketler üzerinden diğer acenteleri yoketmek. Müşteride oluşan algı ise biri şirketi överken bir başkası yerin dibine sokabiliyor demek ki acentelere güven olmaz olacağını ve ekmek yedikleri acentelik müesesini karalayıp itibar kaybettirdiklerini muhtemelen gözden kaçırmışlardır.Bir police fazla satmak için yapılan bu etik dışı rekabetler Müşteri tarafında da sektörün güvenilirliğinde ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır. Bu kapsamda devam edilirse acentelere verilen önem yavaş yavaş azalacak müşteriyi ve sektörü farklı alternatifler arama ihtiyacına yöneltecektir” dedi.

"Acentesiz sigortacılık lastiksiz araca benzer"

Teknolojinin hızla gelişmesinin dijital platformda da yeni bir kanal açmasına rağmen sigortacılığın her geçen gün hızla büyüdüğü bir ülkede acentesiz bir sigorta sektörünün sürdürülebilir olamayacağını belirten Kırmızı, “Sigortacılık sadece police satmak değildir satış öncesi ve sonrası hizmetin en iyi ve en doğru verilmesi poliçenin iyi anlatılması, genel şartların verilen teminatların nerelerde nasıl kullanılabileceğin çok iyi açıklanması gereklidir. Çünkü sigortalıyla sigorta şirketi arasında bir risk ortaklığı doğacaktır. Risk başlamadan çok iyi tespitler yapılmalı sigortalıya teminat kapsamı ve kapsam dışı haller net bir şekilde bildirilmeli, Risk gerçekleştiğinde de hizmet en hızlı ve kaliteli şekilde verilmelidir. Bu hizmetlerin hızlı bir şekilde verilmesi için de acenteler çok önemli temsilcilerimiz olarak çoğu zaman gece gündüz demeden hizmet vermektedir. Şirketle müşteri arasındaki köprüyü dahada sağlamlaştırmaktadır. Sigorta bilincinin gelişmesi çapraz satışın artması müşterinin ne gibi poliçelere ve teminatlara ihtiyacı olduğuna yönlendirilmesi gibi katmadeğer katan her konuda işini ehli etik değerlere bağlı acencetelere çok ihtiyaç vardır. Bu acentelere de şirketlere de müşteriye de çok daha fazla kazandıracaktır. Yani bu düşünceyle herkes memnun olacaktır” diye konuştu.

Kırmızı son olarak ise şunları kaydetti:”Sigortacılık bir dayanışma modeliyle ortaya çıkmıştır burda da Acenteler en önemli iş ortaklarımızdır. Yaygın satış ve hizmet ağını benimseyerek 81 ilde tüm halkımıza ulaşarak sigorta hizmetini verme vizyonuyla yola çıkan Şirketimiz de üretiminin büyük kısmını acentelerinden sağlamaya devam edecektir. Özellikle çok kritik bir süreçten geçen ülkemizde en çok ihtiyacımız olan ‘’birlikten kuvvet doğar’’ ilkesini benimseyen sektörün milli ve yerli gücü olan Doğa sigorta acentelerini desteklemeye devam edecektir. Şirketleri zarara uğratacak, Acetelerin yok olmasına sebep olacak tüm etkenleri hep beraber yenebiliriz. Sektörümüzün ve acentelerimizin itibarını daha da yukarılara çıkaracak çalışmaları beraberce yapmalıyız. Bu topraklarda sigortacılık mesleğine uygun olarak düşenin her zaman bir dostu olmuştur ülkemizde son yaşanan olaylarda gösterdi ki bizi ayakta tutan tek şey dayanışmadır. Sektörün tüm oyuncuları gibi Acentelerin de bu bilinçle hareket etmesi gerekir. Rekabette hizmet veya fiyat rekabeti olabilir ama asla birbirini yok etme üzerine kurgulu olmamalıdır. Kısacası ‘’Acentesiz sigortacılık lastiksiz araca benzer’’ sadece jantlar üzerinde hedeflediğimiz yola ne kadar sürede ulaşabiliriz”.