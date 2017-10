Kırsal Kalkınma Desteği ile 4,5 milyonluk kesimhane kurdu

İki yıl öncesine kadar Tunceli merkezde bulunan kesimhaneyi çalıştıran girişimci Ali Çiçek isimli, mekanın ilkel olması nedeniyle modern kesimhane ve et paketleme tesisi için harekete geçti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi’ne başvuran Çiçek, projeye kapsamında aldığı 1,5 milyonluk hibe desteği ve kendi öz kaynaklarıyla Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Göktepe köyünde “Dersim Et” ismiyle modern kesimhane ve et paketleme tesisini hayata geçirdi.

Tunceli’nin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini belirten Ali Çiçek, “Önceden belediyeye ait olan ve bizim işlettiğimiz kesimhane son derece ilkeldi. Şehirdeki bu eksikliği görünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında proje hazırlayarak destek aldık. 1,5 milyonluk hibenin üzerine banka kredileri ve öz kaynaklarımızla bu tesisi yaptık. Şu an aylık ortalama 75 ton Karkas et işliyoruz. Bölgenin en iyi tesislerinden biri olan tesisimizde şu an 14 kişi çalışıyor” dedi.

Eksikleri giderilirse istihdam artacak

Makine ekipman eksikliği, inşaatın tamamlanması ve su sıkıntısının giderilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu sorunlarını zaman zaman devlet büyüklerine de ilettiklerini belirten Ali Çiçek, “Şu anda bile civar illerden karkas etin yanı sıra sakatat, kavurma, sucuk gibi talepler var. Ancak eksiklerimiz olduğu için bu taleplere cevap veremiyoruz. Desteklenmemiz halinde aylık 100 tonluk et işleme kapasitesine sahip olacağımız gibi kesimi yapılan hayvanların sakatatından tutun da kanının paketlenip satılmasına kadar her şeyini değerlendirebileceğiz. Bunu yaptığımız zaman şu an 14 olan istihdam sayısını 30’a çıkararak daha fazla istihdam oluşturacak ve şehrin ekonomisine önemli katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Girişimci Çiçek, kesimi yapılan hayvanların doğal ortamda yetişmesinin de et ve et ürünlerine olan talebi arttırdığını kaydetti.

Üreticiler, kesimhanenin eksiklerinin giderilmesini istiyor

Son derece modern olan kesimhaneyi tercih eden hayvan üreticileri de kesimhanenin eksiklerinin giderilmesi gerektiğini belirtiyor.

Elazığ’dan hayvanlarını kesimhaneye getirdiğini belirten üretici Ceyri Çetinkaya, “Burası modern ve hijyenik olduğu için tercih ediyorum. Ancak şu an için bazı eksikleri var. Bu eksiklerin giderilmesi konusunda devletimiz girişimciye yardımcı olsun. Eksikler giderilirse bölgede çok tercih edilen bir tesis olacak” ifadelerini kullandı.

Tesisin desteklenmesi gerektiğini aktaran Ercan Akdağ ise, “Burası şehirdeki önemli bir eksikliği giderdi. Desteklenmesi gerekiyor. Eğer ekonomik sıkıntılar yüzünden kapanırsa hepimiz bundan olumsuz etkileneceğiz” diye konuştu.

Ercan Topaç