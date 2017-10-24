Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, halen görevde bulunanlar ile kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edilen 17 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Kırşehir merkezli, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eski 4. sınıf emniyet müdürleri G.S., ve S.Y., eski komiserler K.G., N.E., İ.S., A.S., ve A.T., eski polisler K.Ç., Ü.S., M.I., M.Y.Ö., Ş.G., S.K., ve H.B., ile halen görevde olan polis memurları M.E., H.Y., İ.G., gözaltına alındı.

Enderhan Öz

