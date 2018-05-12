Kırşehir'de ani su baskını esnafa zor anlar yaşattı

Sabah erken saatlerde başlayan ve şiddeti giderek artan yağmur Terme Caddesi üzerinde bazı esnafların dükkanları ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin bazı bölümlerine zarar verdi.

Kültür Merkezi zemin katına dolan suyun tahliyesi esnasında ise bazı çalışanlar yaralandı. Bölgeye itfaiye, 112 görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Kültür Sanat Merkezi faaliyetine ara vermeden devam ederken Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, zemin kat dışında Kültür Merkezinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.

Öte yandan, Terme Caddesi su yoğunluğunu nedeniyle trafik tek yönlü kapatıldı. Esnafın yağmur suyunun dükkanına girmemesi için gösterdiği çaba yetersiz kalınca Belediye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye görevlileri vidanjör ve dalgıç pompalar aracılığıyla dükkanlardan su tahliyesi yaptı. Zabıta görevlileri de kıyafetlerinin paçalarını toplayarak esnafa ve vatandaşa yardımcı olmaya çalıştı. Su baskınının yaşandığı alanda esnaf, her yağmur sonrası aynı sorunla karşılaştıklarını ve yine zararda kaldıklarını söyledi.

Kültür Merkezinin ardından Terme Caddesindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, esnafları ziyaret etti ve hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Enderhan Öz