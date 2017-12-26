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Kırşehir’de DEAŞ’lı teröristlerin evinde parmak izi kalıpları çıktı

Kırşehir’de DEAŞ’lı teröristlerin evinde parmak izi kalıpları bulundu.

Kırşehirde DEAŞlı teröristlerin evinde parmak izi kalıpları çıktı

26 Aralık 2017 14:45

Ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı ileri sürülen parmak izi kalıpları DEAŞ’lı teröristlerin yapılan ev aramalarında bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskınlarda sözde DEAŞ bayrağı, evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Evlerin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekerken polis birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlattı.

Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi.
Farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı. 

Enderhan Öz
 

Etiketler: DEAŞ, Kırşehir

 

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